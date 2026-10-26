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В Wildberries прокомментировали сообщения о срыве масштабных распродаж

RWB: сезон распродаж стартовал, предпосылок для сокращения ассортимента нет
Пелагия Тихонова/РИА Новости

В Wildberries стартовали масштабные распродажи, предпосылок для сокращения ассортимента нет. Так в пресс-службе компании «RWB | Wildberries | Russ» прокомментировали сообщения о срыве сезона распродаж, сообщение опубликовано в Telegram-канале пресс-службы компании.

«В Wildberries сезон масштабных распродаж уже стартовал, он традиционно сопровождается повышенным интересом покупателей и ростом активности продавцов. <...> никаких предпосылок для сокращения выбора товаров в текущем сезоне точно нет. Напротив, на Wildberries ассортимент товаров вырос в несколько раз по сравнению с прошлым годом», — подчеркнули в компании.

В RWB сообщили, что сначала покупателей ждет одна из самых популярных акций — «11.11», следом пройдет «Черная пятница», а с начала декабря традиционно стартует новогодняя распродажа с отдельным акцентом на товары, которые станут отличным выбором для подарка. Эти акции охватят основные товарные категории, а количество предложений со скидками в этом году продолжит увеличиваться, заверила пресс-служба маркетплейса.

До этого Wildberries опубликовала для продавцов из РФ отчеты о товарах, пострадавших при атаках БПЛА.

Ранее поступила в продажу книга основательницы Wildberries Татьяны Ким.

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