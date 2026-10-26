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Бизнес

Сбер создал отдельное решение для продавцов маркетплейсов

Сервис «Селлви Бизнес» объединил инструменты Сбера для селлеров
Shutterstock

Сбер запустил новый сервис для продавцов маркетплейсов «Селлви Бизнес». Он объединил все инструменты банка для ведения онлайн-торговли и выделенную линию экспертной поддержки, сообщили в компании.

Уточняется, что решение предоставляет бизнесу доступ к инструментам роста и продвижения, включая создание интернет-магазина с оплатой и доставкой и бизнес-счет с переводами на личные карты без комиссий и лимитов.

Также в решение вошли сервисы, способствующие прозрачности бизнеса прозрачным и снижению числа запросов по 115-ФЗ и API для интеграции с маркетплейсами.

Кроме того, в рамках решения продавцам предоставляется персональное сопровождение в развитии.

«Опираясь на опыт ведущих предпринимателей, мы разработали решение, которое позволяет масштабировать онлайн-торговлю. В сегодняшнее непростое время мы видим, как быстро адаптируется рынок, и наша задача — дать предпринимателям точку опоры и доступ к передовым технологиям Сбера», — отметил директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Сергей Меламед.

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