Сбер создал отдельное решение для продавцов маркетплейсов

Сбер запустил новый сервис для продавцов маркетплейсов «Селлви Бизнес». Он объединил все инструменты банка для ведения онлайн-торговли и выделенную линию экспертной поддержки, сообщили в компании.

Уточняется, что решение предоставляет бизнесу доступ к инструментам роста и продвижения, включая создание интернет-магазина с оплатой и доставкой и бизнес-счет с переводами на личные карты без комиссий и лимитов.

Также в решение вошли сервисы, способствующие прозрачности бизнеса прозрачным и снижению числа запросов по 115-ФЗ и API для интеграции с маркетплейсами.

Кроме того, в рамках решения продавцам предоставляется персональное сопровождение в развитии.

«Опираясь на опыт ведущих предпринимателей, мы разработали решение, которое позволяет масштабировать онлайн-торговлю. В сегодняшнее непростое время мы видим, как быстро адаптируется рынок, и наша задача — дать предпринимателям точку опоры и доступ к передовым технологиям Сбера», — отметил директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Сергей Меламед.