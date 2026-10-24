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США отменили пошлины на ряд товаров из Канады перед выборами в конгресс

США отменили пошлины в размере 50% на некоторые товары из Канады
Lindsey Wasson/AP

Власти США отменили пошлины в размере 50% на некоторые товары из Канады. Об этом сообщает британская телерадиокорпорация «Би-би-си» со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

«С 30 октября будут снижены пошлины на такие товары, как фанера, некоторые бумажные изделия, некоторые виды оборудования, холодильные установки», — говорится в сообщении.

До этого газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что администрация Белого дома отменит пошлины на некоторые товары из Канады, чтобы помочь сенатору-республиканке Сьюзан Коллинз и другим представителям Республиканской партии на промежуточных выборах, которые пройдут в ноябре.

Канада — второй по величине экспортный рынок для американских товаров. В прошлом году она стала крупнейшим покупателем американской бытовой техники, закупив ее на сумму более $1 млрд.

Толчком к обострению стало августовское решение Вашингтона ввести 50-процентные пошлины на канадские товары общей стоимостью $27,6 млрд. Под удар попали вино, мебель, молочная продукция, цемент, одежда, рыболовные удочки и хоккейное снаряжение — около 5% канaдского экспорта в США.

Ранее США ввели пошлины против 60 торговых партнеров.

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