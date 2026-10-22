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Названа дата отправки первой партии российского дизеля в США

Дмитриев: первый танкер с дизтопливом из РФ отправится в США сегодня
Владимир Астапкович/РИА Новости

Первый танкер с российским дизельным топливом отправится в США в четверг, 22 октября. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, пишет «Интерфакс».

«Первый российский танкер отправляется в США сегодня, и за ним последуют новые значительные объемы», — сказал он журналистам в кулуарах XIX Веронского Евразийского экономического форума.

Дмитриев допустил, что в будущем Россия может продавать дизельное топливо и Европе, если поступят соответствующие запросы. По его мнению, единственным ответом на энергокризис для ЕС является сотрудничество с РФ.

До этого вице-премьер РФ Александр Новак уточнил, что первая партия топлива, которая отправится из российского порта 22 октября, будет объемом 40 тыс. тонн.

В начале октября американский минфин сообщил о снятии санкций с российского дизельного топлива на полгода — до 7 апреля 2027 года. Это произошло после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которые договорились о поставках из РФ более 300 тыс. тонн дизеля и 500 тыс. тонн топлива на международные рынки.

До этого Трамп заявил, что дизельная сделка с Россией нужна не США, а всему мировому рынку, который страдает от высоких цен на топливо. Американский лидер отметил, что дизельная сделка с РФ уже принесла результаты: помогла снизить цены в мире. Путин также сообщил, что мировые цены на дизель упали на 5-6% после сделки России и США.

Ранее Зеленский обиделся на Трампа из-за снятия санкций с дизтоплива России.

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