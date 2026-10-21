Суд в Норвегии арестовал несколько объектов российской недвижимости

Норвежский суд удовлетворил иск украинской компании «Нафтогаз» и наложил арест на пять объектов недвижимости в Осло, которые принадлежат России. Об этом сообщает издание Verdens Gang.

По имеющейся информации, арест наложен на многоквартирный дом в столичном районе Фрогнер на основании претензий в размере 40 млрд норвежских крон ($4,2 млрд), а также на четыре кооперативные квартиры. Четыре из пяти этих объектов сейчас сдаются внаем, один — пустует. Арест будет снят лишь в том случае, если министерство юстиции РФ предоставит гарантию на выплату 40 млрд крон. Еще 17 млрд крон ($1,8 млрд) составляют набежавшие проценты и издержки.

В материале говорится, что российскую сторону не уведомляли о ситуации до выхода постановления суда о наложении ареста, поскольку это могло помешать аресту. Впоследствии арестованная недвижимость может в принудительном порядке быть выставлена на торги для того, чтобы покрыть многомиллиардные требования.

Кроме того, арест также был наложен на гостевой дом «Русский дом» в Лонгйире на острове Шпицберген, который принадлежит официальному туроператору российского треста «Арктикуголь — центру арктического туризма «Грумант», 62 снегохода, 15 автомобилей и четырех банковских счета.

2 сентября норвежские власти по решению суда арестовали российское научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов», находящееся в Баренцбурге на архипелаге Шпицберген. Арест был произведен по заявлению компании «Нафтогаз», которая добивается исполнения арбитражного решения о взыскании с России около $4,22 млрд за утраченные активы в Крыму.

Ранее сообщалось, что Казахстан не будет исполнять решение суда по иску «Нафтогаза» к «Газпрому».