SpaceX резко нарастила выручку

Выручка американской аэрокосмической корпорации SpaceX Илона Маска в III квартале выросла на 161% год к году, до $14,6 млрд. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на отчетность компании.

По данным издания, рост выручки обусловлен заключением сделок по аренде дата-центров, что значительно увеличило продажи и прибыль.

«В III квартале выручка компании увеличилась более чем вдвое, достигнув $14,6 млрд по сравнению с $5,6 млрд годом ранее, что превысило прогнозы аналитиков, ожидавших $12,9 млрд», — говорится в материале.

При этом SpaceX вышла на чистую прибыль в размере $4,4 млрд, превзойдя ожидания аналитиков, прогнозировавших около $2 млрд. За аналогичный период прошлого года компания получила чистый убыток в размере $1,1 млрд.

19 октября американский миллиардер Илон Маск заявил, что планирует подарить каждому ребенку в США по акции SpaceX в следующем году.

Если бы бизнесмен действительно подарил акции каждому ребенку в стране, то речь бы шла примерно 72 млн человек. При текущей цене акций SpaceX это составило бы около $10,5 млрд, подсчитало издание Business Insider.

Ранее Илон Маск стал беднее из-за падения акций SpaceX.