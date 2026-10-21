Размер шрифта
Новости Спорт
15 000 ₽
Реклама 18+
ООО «ФОНКОР», ИНН: 7726752148 erid: 2RanymdFVoy
Участие в азартных играх
может привести к возникновению
зависимости от азартных игр
Выйти
Дизельная сделка России и СШАПротесты во Франции
Бизнес

SpaceX резко нарастила выручку

Выручка SpaceX выросла на 161% в III квартале
Dado Ruvic/Reuters

Выручка американской аэрокосмической корпорации SpaceX Илона Маска в III квартале выросла на 161% год к году, до $14,6 млрд. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на отчетность компании.

По данным издания, рост выручки обусловлен заключением сделок по аренде дата-центров, что значительно увеличило продажи и прибыль.

«В III квартале выручка компании увеличилась более чем вдвое, достигнув $14,6 млрд по сравнению с $5,6 млрд годом ранее, что превысило прогнозы аналитиков, ожидавших $12,9 млрд», — говорится в материале.

При этом SpaceX вышла на чистую прибыль в размере $4,4 млрд, превзойдя ожидания аналитиков, прогнозировавших около $2 млрд. За аналогичный период прошлого года компания получила чистый убыток в размере $1,1 млрд.

19 октября американский миллиардер Илон Маск заявил, что планирует подарить каждому ребенку в США по акции SpaceX в следующем году.

Если бы бизнесмен действительно подарил акции каждому ребенку в стране, то речь бы шла примерно 72 млн человек. При текущей цене акций SpaceX это составило бы около $10,5 млрд, подсчитало издание Business Insider.

Ранее Илон Маск стал беднее из-за падения акций SpaceX.

Комментарии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!