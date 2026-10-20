Названа техника, которую чаще всего хотят россияне

Смартфоны, включая iPhone, стали самой желанной техникой у россиян. Следом расположились ноутбуки, а третье место заняли компьютеры и игровые ПК. Об этом «Газете.Ru» сообщили в компании.

Для составления рейтинга аналитики компании проанализировали истории, которые пользователи отправляли в телеграм-боте с 1 по 10 октября 2026 года.

Смартфоны встретились в 385 историях, ноутбуки — в 288, компьютеры и игровые ПК — в 185. Вместе на эти три категории пришлось 858 упоминаний.

Телевизоры заняли четвертую строчку: их назвали 90 раз. Пятерку замкнули пылесосы с 73 упоминаниями. Игровые консоли и холодильники получили по 59, планшеты — 52.

Среди других желаний участников оказались кофемашины, стиральные и сушильные машины, аэрогрили, духовые шкафы, плиты, наушники и посудомоечные машины.

«Смартфон помогает оставаться на связи, компьютер открывает возможности для работы, учебы и увлечений, а бытовая техника делает домашние дела проще. При этом за каждым желанием стоит личная история: для кого-то это возможность наконец обновить привычное устройство, для кого-то — исполнить давнюю мечту», — отметил директор по маркетингу «М.Видео» Андрей Скачек.

Ранее стало известно, когда выгоднее купить новый смартфон.