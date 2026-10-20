Стало известно, сколько можно получить по больничному при увольнении в октябре

Право на оплату больничного сохраняется и после ухода с работы, если заболевание или травма наступили в течение 30 календарных дней после увольнения. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. По его словам, россияне могут получить почти 21 тыс. рублей по больничному при увольнении в октябре.

В таком случае пособие рассчитывается исходя из 60% среднего заработка независимо от продолжительности страхового стажа, пояснил эксперт. По его словам, это правило касается болезни или травмы самого бывшего сотрудника.

«Если человек уволился 5 октября 2026 года, а заболел 20 октября, не успев устроиться на новую работу, он может рассчитывать на выплату. Для расчета учитывается заработок за два календарных года перед годом наступления болезни. Если в 2024 году зарплата составляла 81 тыс. рублей ежемесячно, а в 2025-м — 94 тыс. рублей, общий доход за этот период достигнет 2,1 млн рублей. После деления этой суммы на 730 средний дневной заработок составит около 2876,71 рубля. С учетом коэффициента 60% пособие за день болезни получится примерно 1726,03 рубля. За 12 дней нетрудоспособности начислят около 20,7 тыс. рублей до удержания налога», — отметил Балынин.

Он добавил, что первые три дня оплатит бывший работодатель, а остальные дни — Социальный фонд России. Важно также помнить, что пособие по временной нетрудоспособности облагается налогом на доходы физических лиц, сказал Балынин.

В приведенном примере на бывшего работодателя придется около 5,2 тыс. рублей начисленной выплаты, на СФР — примерно 15,5 тыс. рублей. Сумма, которую человек получит на руки, будет меньше из-за удержания НДФЛ.

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