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Бизнес

Эксперт объяснил выгоду для России от лицензии США на дизтопливо

Юшков: лицензия США на дизтопливо открывает России путь к снятию санкций
Shutterstock

Лицензия США на импорт российского дизельного топлива выгодна Москве, поскольку она открывает путь к диалогу о снятии санкций. Об этом «Известиям» рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Нефтепродуктами же торгует компания, а не государство. Поэтому нужно снять еще и санкции, заморозить санкции по отношению к крупнейшим российским компаниям», — сказал он.

По мнению эксперта, происходящее также дает Китаю понять, что необходимо как можно скорее подписывать важные контракты с Россией, в том числе на поставку газа по «Сибири-2».

9 октября президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Американский лидер назвал его очень успешным, отметив, что Россия в скором времени поставит США более 300 тысяч тонн дизеля и 500 тысяч тонн топлива на международные рынки. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Портал Axios также сообщил, что Трамп пошел на сделку с Россией по поставкам дизельного топлива после того, как Киев проигнорировал просьбы Вашингтона о прекращении ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Ранее Новак заявил о готовности России поставить дизель в США.

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