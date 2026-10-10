Финляндия решила замедлить строительство дата-центров из-за нехватки энергии

Yle: Финляндия поставит дата-центры в конец очереди на подключение к электросети

Финляндия может затормозить возведение новых дата-центров из-за нехватки энергетических мощностей. Об этом сообщило издание Yle со ссылкой на министерство труда и экономики страны.

Ведомство разрабатывает поправки, меняющие правила подключения новых потребителей к электросетям. Смысл изменений — сознательно поставить потребителей электроэнергии в неравные условия и сдержать влияние дата-центров на распределение мощностей.

Как рассказал промышленный советник министерства Тату Пахкала, стремительный рост числа дата-центров и высокая скорость их инвестирования вынудили чиновников пойти на эту меру. По его словам, пример они брали с Дании и Ирландии, где такие объекты поставлены в еще более жесткие рамки, чем планируется в Финляндии.

Законопроект меняет сам принцип очереди на подключение к сети. Сегодня договоры заключают по мере поступления заявок, а новая система делит все обращения на четыре приоритетные группы: в первую попадут домохозяйства и малый бизнес. Во вторую — промышленность среднего масштаба и небольшие дата-центры. Крупные вычислительные комплексы и тяжелая индустрия окажутся в третьей группе, а накопители энергии — в самом конце.

Подняться на ступень выше дата-центр сможет, если будет располагать собственной гибкой генерацией. На практике это значит, что большие проекты получат доступ к сети лишь после того, как будут закрыты потребности остальных пользователей. По расчетам министерства, для части объектов задержка может составить до года.

Заявки из нижних категорий планируют рассматривать не чаще двух раз в год.

В отраслевой ассоциации финской индустрии дата-центров решение раскритиковали. Ее исполнительный директор Антти Пойкола заявил, что не видит причин выделять одну отрасль в отдельную группу.

«Ко всем потребителям электроэнергии следует относиться одинаково независимо от целей использования ресурса», — сказал он.

Сетевой оператор Fingrid, напротив, готовящимися переменами доволен. Руководитель направления магистрального планирования компании Юсси Юринсало отметил, что сейчас мощности уходят тому, кто подал заявку быстрее. Из-за этого свободные объемы могут быть исчерпаны на годы вперед. Он подчеркнул, что новые правила дадут понятный порядок распределения при дефиците.

Ранее в Госдуме заявили, что защита российских дата-центров зависит от их собственников.