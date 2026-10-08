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Бизнес

Сбер расширит возможности инвестирования для подростков

Вестеровский: подростки в «СберИнвестициях» смогут сами открывать ИИС и совершать сделки
carballo/Shutterstock/FOTODOM

Подростки смогут открывать индивидуальные инвестиционные счета третьего типа (ИИС-3) в «СберИнвестициях», рассказал на форуме «Настоящее будущее» старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский. По его словам, так они смогут постепенно формировать капитал и через несколько лет освободить доход от налога.

В Сбере отметили растущий интерес молодого поколения к фондовому рынку: более половины клиентов с активами на брокерском счете в возрасте 14–17 лет пришли за 2026 год. На сегодняшний день в «СберИнвестициях» уже 300 тыс. подростков-инвесторов.

«Мы поддерживаем их первые шаги и хотим, чтобы они были простыми и понятными. Для этого мы активно расширяем продуктовую линейку — первыми на рынке запустили ИнвестКопилку, в основе которой инвестиционный инструмент. Также мы создаем для школьников обучающие программы — например, совместно с Минфином России и ВШЭ запустили для школьников программу «ИнвестВышка», — отметил Вестеровский.

Вестеровский рассказал, что подростки инвестируют преимущественно в акции — они занимают 75% в объеме их вложений. Среди фаворитов — бумаги Сбера, «Лукойла» и «Роснефти». На фонды приходится 15%, на облигации — 10%.

Доступ к открытию счета и совершению сделок «СберИнвестиции» предоставили подросткам с 14 лет в октябре 2024 года. Несовершеннолетним пользователям недоступны высокорискованные активы, среди которых деривативы и некоторые облигации, а также открытие маржинальных позиций и операции на срочном рынке.

Для подростков в «СберИнвестициях» на брокерском счете установлен лимит по сумме в 25 тыс. рублей в год, для его пополнения нужно согласие родителей. Аналогичные условия будут действовать и для ИИС.

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