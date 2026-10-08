В Сбере назвали удобство клиента главным критерием успеха технологической экосистемы

Главным критерием успеха технологической экосистемы становится удобство клиента. Об этом на форуме «Цифровые решения» заявил старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбера Кирилл Меньшов.

По его словам, пользователям были важны объединяющие элементы и общий сервис. Он отметил, что Сбер добился заметных результатов в этом направлении. Практически все его сервисы связаны технологиями единой авторизации, платежа, лицевого счета, профиля и подписки.

«Есть набор партнерских сервисов, которые находятся на так называемой гелиоцентрической орбите. Они интегрированы чуть меньше, так как поддерживают совместимость с несколькими экосистемами одновременно. Здесь ключевая сложность в том, что бэк-сервисы — например, единое облако, стек, бухгалтерия — слишком дороги для элементов за пределами основного ядра, потому что, как правило, эти сервисы заточены на большой бизнес, на большое количество транзакций и операций», — отметил он.

По мнению Меньшова, сервисы должны были оставаться максимально похожими и обеспечивать прозрачные пути перехода для клиентов. Он подчеркнул, что особое внимание уделяется технологиям искусственного интеллекта.

По его словам, единая инфраструктура позволяет эффективнее распоряжаться ресурсами и экономить за счет повторного использования технологий внутри экосистемы. Для новой агентной экономики требуется технологический стек от инференса больших языковых моделей до управления агентами и контроля их работы и качества.

Меньшов подчеркнул, что каждая компания должна определить технологии, которые можно объединять или переиспользовать. Самым дорогостоящим элементом он назвал инференс. Его эффективнее использовать через общую платформу. Остальные технологии разрабатываются по платформенному принципу.

Спикер отметил, что технологический мир довольно открыт. Часто даже конкурирующие компании обмениваются технологическими подходами. Делиться внутри экосистемы и со всем рынком, по его мнению, естественный процесс.

«А для нас самое главное — клиенты и сервисы, которые они получают. С точки зрения новых технологий ключевое — это как мы и наша экосистема, вся наша экономика и сервисы, которые у нас есть, перейдем в агентный режим предоставления», — заключил Меньшов.