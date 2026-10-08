В Сбере оценили эффект от дальнейшего снижения ключевой ставки

Дальнейшее снижение ключевой ставки поддержит экономику России, способствуя снижению долговой нагрузки на бизнес и расходы федерального бюджета, и при этом не создаст риск кредитного перегрева. Таким мнением поделился зампред правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов на конференции «Настоящее будущее».

По оценке банка, текущая динамика корпоративного кредитования при детальном анализе структуры роста выглядит более сдержанной. С учетом корпоративных облигаций портфель на 1 сентября увеличился на 13,4% год к году. Однако без двух крупных сегментов, слабо коррелирующих с уровнем ключевой ставки, а также операций, не приводящих к увеличению объема средств у конечных заемщиков, реальный рост оценивается приблизительно в 9,7%.

«Структура кредитования показывает, что денежно-кредитные условия остаются жесткими, значительная часть роста связана с сегментами, которые слабо реагируют на изменение ключевой ставки. Поэтому дальнейшее снижение ставки может поддержать экономику, снизив нагрузку на бизнес и бюджет без риска резкого ускорения кредитования», — заявил Скворцов.

Он подчеркнул, что снижение ключевой ставки само по себе при этом не означает автоматического всплеска кредитования. К сдерживающим факторам он отнес ограничения по капиталу крупнейших банков и сохраняющуюся высокую стоимость фондирования.

«В этих условиях эффект от снижения ставки в большей степени может проявиться в облегчении долговой нагрузки компаний и снижении расходов бюджета по программам субсидирования», — пояснил топ-менеджер Сбера.

Одним из ключевых драйверов корпоративного портфеля в Сбере назвали финансирование жилой недвижимости: на 1 сентября его объем увеличился примерно на 15% год к году. При этом подчеркивается, что высокая динамика сегмента не означает такого же роста спроса на новое жилье — банки продолжают финансировать уже действующие проекты, объемы же новых запусков уменьшаются.

Отмечается, что на общие показатели корпоративного кредитования также влияет капитализация начисленных процентов. Дополнительным фактором, ограничивающим потенциальное ускорение кредитования, остаются требования к капиталу крупнейших банков.

Сдержанной в Сбере назвали и динамику кредитования населения — портфель неипотечных кредитов физическим лицам находится ниже пиковых значений конца 2024 года.

Дальнейшее снижение ключевой ставки, по оценке Сбера, поможет снизить стоимость обслуживания долга для компаний и нагрузку на федеральный бюджет по программам субсидирования.