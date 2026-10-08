Сын Виктора Цоя подал в Роспатент заявки на регистрацию нескольких товарных знаков

Сын музыканта Виктора Цоя Александр Цой подал заявки на регистрацию в России трех товарных знаков, посвященных отцу. Об этом этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные Роспатента.

Согласно документам, заявки на регистрацию товарных знаков «Виктор Цой», а также его автографа и изображения солнца из альбома группы «Звезда по имени Солнце» поступили в ведомство в октябре текущего года. Заявителем выступил Цой Александр Викторович.

Под этими товарными знаками планируется выпускать музыкальную продукцию и книги, а также организовывать шоу, продавать духи, свечи, бумажники и ювелирные изделия, следует из материала.

Александр Цой — музыкант, композитор, продюсер. Сейчас музыкант выступает с сольным проектом «Саша Цой».

Группа «Кино» была основана в 1980-х годах. Соучредителем и руководителем группы был Виктор Цой, который написал тексты и музыку почти ко всем песням коллектива. Цоя не стало в 1990 году. Он попал в ДТП.

В мае 2025-го солистка группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина заявила, что сейчас невозможно создать хороший фильм про Виктора Цоя. Артистка заявила, что поколение, знавшее реального лидера группы «Кино», «ушло в небытие». Она считает, что молодежь не сможет передать настоящий характер коллеги и сделает из него «плакатную фигуру».

Ранее песню Виктора Цоя «Дети минут» опубликовали спустя почти 40 лет.