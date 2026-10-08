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Бизнес

Альфа-Банк запустил ИИ-сервис для защиты бизнеса от киберугроз

Альфа-Банк представил собственный облачный сервис «Альфа-Сканер»
PeopleImages/Shutterstock/FOTODOM

Альфа-Банк представил собственный облачный ИИ-сервис для защиты бизнеса от киберугроз «Альфа-Сканер», сообщает пресс-служба банка.

Новый сервис Альфа-Банка проверяет все доступные в интернете ресурсы компании, сетевые сервисы, веб-приложения, ищет уязвимости и оценивает уровни риска. Пул проверок постоянно обновляют.

В банке уточнили, что сервис создан с учетом высоких требований к безопасности банковской инфраструктуры, поэтому заложенные в него подходы могут применяться для защиты бизнеса в разных отраслях.

В новом сервисе ИИ анализирует внешний периметр по известным паттернам и выявляет потенциальные угрозы. Также результаты проверяют эксперты Альфа-Банка.

По словам IT-директора Альфа-Банка Алексея Фетисова, «Альфа-Сканер» объединяет автоматизированные инструменты и технологии ИИ с экспертизой специалистов банка, чтобы быстрее выявлять новые угрозы.

«Мы сначала использовали сервис внутри банка, затем масштабировали подход на дочерние компании и теперь предлагаем его бизнесу. Для нас важно, что клиент получает тот же подход к контролю внешнего периметра, который применяем мы и который соответствует высоким требованиям к безопасности банковской инфраструктуры», — сказал он.

В банке добавили, что «Альфа-Сканер» работает в облаке и не требует установки оборудования или программного обеспечения. Для работы доступен личный кабинет с информацией об уязвимостях, рекомендациями и статусами их устранения.

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