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Бизнес

Трамп приобрел акции Meta

Трамп приобрел акции Meta на сумму до $25 млн
Alex Brandon/AP

Президент США Дональд Трамп приобрел акции технологической компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена) на сумму до $25 млн. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на финансовую отчетность.

Согласно документу, в августе Трамп совершил 517 операций по покупке и продаже финансовых активов. Крупнейшей сделкой стала покупка акций Meta на сумму от $5 до $25 млн.

Согласно анализу телеканала CNBC, 18-страничная отчетность свидетельствует о высокой активности инвестиционного портфеля Трампа, несмотря на снижение числа операций по сравнению с июнем и июлем, когда глава Белого дома раскрыл информацию более чем о тысяче сделок в каждом из этих месяцев.

До этого сообщалось, что дружественные Трампу предприниматели купили телеканал CNN, который критиковал главу государства.

6 октября компания Paramount, принадлежащая Skydance, завершила поглощение Warner Bros. Discovery за $81 млрд. Помимо влияния на Голливуд, это масштабное слияние объединяет под одной крышей двух крупных игроков американского телевизионного новостного рынка — CBS и CNN.

Ранее сообщалось, что Илон Маск может стать инвестором Paramount.

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