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Бизнес

Греф дал совет россиянам, куда лучше всего вложить миллион рублей

Греф: акционеры Сбербанка по итогам 2026 года получат очень хорошие дивиденды
Сбер

Сбербанк по итогам 2026 года выплатит акционерам «очень хорошие дивиденды», сообщил глава кредитной организации Герман Греф. Его слова с инвестфорума «Настоящее будущее» приводит «Интерфакс».

Таким образом Греф ответил на вопрос, куда россиянам можно вложить миллион рублей прямо сейчас. По его словам, на данный момент лучшего вложения, чем бумаги Сбера, не придумать.

«В следующем году мы точно заплатим очень хорошие дивиденды. И у нас во всех случаях будет очень хороший апсайд по росту стоимости акций», — сказал Греф.

До этого россияне рассказали, где хранят свои сбережения. По данным опроса, доля тех, кто считает наличные лучшим способом хранения сбережений, в сентябре составила 38%, что на 6 процентных пунктов больше, чем годом ранее. По словам заместителя гендиректора «Росгосстрах Жизнь» Натальи Беловой, рост интереса к наличным связан с желанием граждан иметь прямой доступ к деньгам, а также не зависеть от работы банковских приложений, интернета и связи.

В то же время 37% респондентов предпочитают хранить деньги на банковских счетах.

Ранее стало известно, что мешает россиянам копить деньги.

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