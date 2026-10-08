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Бизнес

Сбер откроет внешним ИИ-агентам доступ к брокерским счетам

Ведяхин: клиенты «СберИнвестиций» смогут выбирать ИИ для управления активами
PeopleImages/Shutterstock/FOTODOM

Клиенты СберИнвестиций смогут подключать к брокерским счетам сторонние ИИ-агенты на базе общедоступных нейросетей. Об этом на форуме «Настоящее будущее» рассказал первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин.

Он отметил, что внешние помощники смогут не только отвечать на вопросы инвесторов, но и выполнять их поручения. Внедрение нововведений Сбер планирует начать в 2027 году.

По его словам, доступ сторонних агентов к брокерскому счету должны открывать поэтапно. На первом этапе клиент сможет разрешить ИИ-помощнику анализировать инвестиционный портфель и подбирать продукты с учетом заданных требований. В перспективе агент сможет совершать сделки по поручению инвестора и под его контролем.

«Задача, которую мы перед собой ставим — дать человеку свободу в использовании возможностей искусственного интеллекта в процессе управления своими инвестициями. Мы исходим из того, что человек сам выбирает, кому доверить помощь на фондовом рынке: встроенному ассистенту, внешнему помощнику или выбрать привычное обслуживание со специалистом. Все ИИ-агенты — и наши, и внешние — будут подключаться по единым правилам, а клиент сможет в любой момент отозвать доступ, — отметил Ведяхин.

Также ИИ поможет инвестору фильтровать и суммировать информацию, чтобы снизить уровень информационного шума, затрудняющего принятие решений. Это станет частью процесса демократизации инвестиций, на которую нацелен Сбер, чтобы открыть людям доступ к инструментам, которые прежде были прерогативой крупных компаний.

«Речь про углубленный анализ собственных торговых стратегий и истории сделок, автоматизация выбранных стратегий, а также интеллектуальный анализ портфеля», — поделился Ведяхин.

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