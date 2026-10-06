Россиянам рассказали, как исправить испорченную репутацию перед банками

Исправление репутации заемщика после допущенных финансовых ошибок — процесс трудоемкий и затратный. Как отмечает экономист и глава Института нового общества Василий Колташов, стереть следы прошлых просрочек до конца не удастся, однако изменить отношение банка реально за счет демонстрации строгой финансовой дисциплины.

Сегодня банковский сектор работает в условиях ужесточающихся требований регулятора, что делает получение новых займов для людей с низким рейтингом сложной задачей. По мнению эксперта, банки крайне неодобрительно смотрят на граждан, которые систематически пользуются микрозаймами или берут небольшие потребительские кредиты на повседневные нужды. Такая стратегия часто интерпретируется финансовыми организациями как признак нестабильного материального положения.

Единственный путь к восстановлению доверия — это «покупка» положительной истории через новые кредитные продукты, которые необходимо погашать без малейших задержек. Иными словами, за реабилитацию своего досье придется доплачивать в виде процентов. Наиболее благоприятное впечатление на кредиторов производят клиенты, которые используют заемные средства для улучшения жилищных условий — например, ипотека демонстрирует долгосрочное планирование и серьезность намерений. Напротив, кредитование на покупку вещей, не приносящих прибыли, в глазах банка часто выглядит как нерациональный расход.

Для тех, кто уже успел испортить свою историю, наиболее эффективным способом вновь получить доступ к финансированию остаются кредиты под залог имущества. Наличие обеспечения минимизирует риски банка, делая такого заемщика более предсказуемым.

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