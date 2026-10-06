В крупных российских городах снизилось число магазинов с товарами для дома

Ъ: в крупных городах число магазинов с товарами для дома упало за год на 14%

В половине российских городов-миллионников уменьшается количество магазинов с товарами для дома. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сервиса «Яндекс Карты».

К примеру, в Перми их количество снизилось на 14,3% в годовом выражении, до 113 точек, в Краснодаре — на 9,4%, до 182 точек, а в Красноярске — на 8,4%, до 119 точек. В Санкт-Петербурге динамика менее значительна — менее 2% (423 магазина). При этом Москва отметилась незначительным ростом — на 0,4% (950 магазинов).

Всего по стране прирост торговых точек с бытовыми товарами составил 1,5% (15,2 тысячи), следует из материала.

По данным «Платформы ОФД» (оператор фискальных данных), россияне тратят деньги на товары повседневного спроса, но экономят на декоре и мелочах для хранения.

1 октября в России вступил в силу закон о платформенной экономике, который, в частности, вводит единые правила для маркетплейсов, продавцов, покупателей и пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Так, с этого момента платформы обязаны проверять продавцов и владельцев пунктов выдач по государственным системам ЕГРЮЛ, ЕГРИП или ЕСИА. Это необходимо сделать до заключения договора. Об изменении условий договора маркетплейс должен предупреждать за 45 дней, в отдельных случаях допускается 15 дней.

Ранее эксперт объяснил, почему маркетплейсы не заменят торговые центры полностью.