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Бизнес

Стало известно, какой доход по вкладам не будет облагаться налогом в 2026 году

Эксперт Рокотянская: необлагаемая НДФЛ сумма дохода по вкладам составит 160 тыс. рублей
Doidam 10/Shutterstock/FOTODOM

Необлагаемая НДФЛ сумма дохода по банковским вкладам в РФ в 2026 году составит 160 тысяч рублей. Об этом РИА Новости рассказала эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская.

«Первые 160 тысяч рублей процентного дохода за 2026 год должны быть освобождены от НДФЛ», — сказала специалист, пояснив, что налог платят не с вклада, а с той части дохода, которая превышает необлагаемую сумму.

Если ЦБ не изменит ключевую ставку до 1 декабря, необлагаемая сумма налога на доходы по вкладам за 2026 год составит 160 тысяч рублей. В последний раз в сентябре регулятор сохранил ее на уровне 14% годовых.

До этого стало известно, что российский бюджет получит рекордный 1 трлн рублей от налога на доходы по вкладам — расчеты приведены в пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2027-2029 годы.

Как рассказал «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев, под уплату налога по вкладам в 2026 году попадут от 1,8 млн до 2,7 млн россиян.

Ранее аналитики предупредили о возможном снижении максимальной ставки по вкладам ниже 13%.

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