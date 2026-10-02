Жители российских городов смогут получить призы при помощи улыбки

Биометрическую оплату Сбера, по данным на начало сентября 2026 года, использовали уже более 10 млн россиян, впервые оплатили свои покупки улыбкой 4,6 млн человек. При этом «Оплату улыбкой» совершали жители всех 89 регионах России. Об этом сообщили в Сбере после проведенного ко Дню улыбки анализа статистики биометрических платежей.

В банке уточнили, что россияне используют «Оплату улыбкой» как для повседневных покупок, так и крупных приобретений, включая авто.

Основной сценарий использования технологии, как уточнили в банке — покупка продуктов: на продовольственные магазины и супермаркеты приходится 65,4% всех платежей улыбкой.

Активнее всего россияне, по информации Сбера, расплачиваются при помощи биометрии в дневное время: на период с 12 до 15 часов проходится более 30% операций.

Также в Сбере отметил рост популярности сервиса и доверия к нему.

В банке напомнили, что осенью 2026 гола Сбер проводит «Улыбатл» — соревнование между городами, в котором учитываются покупки участников, оплаченные улыбкой.

В его рамках участники могут получить различные призы, также в городе-победителе будет организован концерт популярного артиста.