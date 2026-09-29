Стало известно, сколько россиян довольны своим офисом

Полностью довольны своим рабочим офисом только 17% опрошенных россиян. Еще треть в целом устраивает офис, а 32% считают, что он нуждается в улучшениях. Заменить офис хотели бы 7% респондентов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сетью сервисных офисов SOK (есть у «Газеты.Ru»).

Главным признаком идеального офиса участники исследования назвали комплексный комфорт сотрудников — этот вариант выбрали 52%. Качественный сервис, включая работу обслуживающего персонала, важен для 46%. Удобную мебель отметили 41%, современный интерьер — 39%.

При этом именно мебель стала главной статьей экономии работодателей. Недостаточные расходы на нее заметили 62% офисных работников. Еще 47% считают, что их компании экономят на хорошей технике, 45% — на зонах отдыха, 31% — на интерьере. Реже всего сокращение затрат затрагивает переговорные комнаты: этот вариант назвали 7% опрошенных.

Больше половины респондентов — 55% — считают, что компании выгоднее заплатить больше за готовый офис и передать решение бытовых и технических вопросов профессиональному оператору. Самостоятельно разбираться с такими задачами ради снижения арендной платы готовы 23%. Еще 12% предпочли бы найти другой вариант, 10% затруднились ответить.

Одновременно сотрудники видят в офисах и избыточные элементы. По мнению 58% участников опроса, их рабочее пространство занимает слишком большую площадь. Еще 46% указали на лишнюю технику, четверть — на нефункциональную мебель.

Результаты опроса показывают, что большой офис сам по себе не воспринимается сотрудниками как удобный. Для работников важнее то, насколько рационально организовано пространство: есть ли подходящие рабочие места, исправная техника, зоны отдыха и понятный сервис.

В опросе приняли участие более 1 тыс. россиян.

Ранее были названы плюсы и минусы офисного формата работы.