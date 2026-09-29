Размер шрифта
Новости Спорт
15 000 ₽
Реклама 18+
ООО «ФОНКОР», ИНН: 7726752148 erid: 2RanymdFVoy
Участие в азартных играх
может привести к возникновению
зависимости от азартных игр
Выйти
ЧП на борту рейса Flydubai
Бизнес

Стало известно, сколько россиян довольны своим офисом

SOK: только 17% опрошенных россиян полностью довольны своим офисом
Dusan Petkovic/Shutterstock/FOTODOM

Полностью довольны своим рабочим офисом только 17% опрошенных россиян. Еще треть в целом устраивает офис, а 32% считают, что он нуждается в улучшениях. Заменить офис хотели бы 7% респондентов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сетью сервисных офисов SOK (есть у «Газеты.Ru»).

Главным признаком идеального офиса участники исследования назвали комплексный комфорт сотрудников — этот вариант выбрали 52%. Качественный сервис, включая работу обслуживающего персонала, важен для 46%. Удобную мебель отметили 41%, современный интерьер — 39%.

При этом именно мебель стала главной статьей экономии работодателей. Недостаточные расходы на нее заметили 62% офисных работников. Еще 47% считают, что их компании экономят на хорошей технике, 45% — на зонах отдыха, 31% — на интерьере. Реже всего сокращение затрат затрагивает переговорные комнаты: этот вариант назвали 7% опрошенных.

Больше половины респондентов — 55% — считают, что компании выгоднее заплатить больше за готовый офис и передать решение бытовых и технических вопросов профессиональному оператору. Самостоятельно разбираться с такими задачами ради снижения арендной платы готовы 23%. Еще 12% предпочли бы найти другой вариант, 10% затруднились ответить.

Одновременно сотрудники видят в офисах и избыточные элементы. По мнению 58% участников опроса, их рабочее пространство занимает слишком большую площадь. Еще 46% указали на лишнюю технику, четверть — на нефункциональную мебель.

Результаты опроса показывают, что большой офис сам по себе не воспринимается сотрудниками как удобный. Для работников важнее то, насколько рационально организовано пространство: есть ли подходящие рабочие места, исправная техника, зоны отдыха и понятный сервис.

В опросе приняли участие более 1 тыс. россиян.

Ранее были названы плюсы и минусы офисного формата работы.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!