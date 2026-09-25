Нефтяной танкер Sibu 1 отбили у сомалийских пиратов

Нефтяной танкер Sibu 1, находящийся под санкциями США, был освобожден из сомалийского плена. Об этом сообщает Reuters, со ссылкой на силы морской полиции полуавтономного региона Пунтленд в Сомали.

Уточняется, что это моряков освободили 23 сентября в рамках операции по борьбе с пиратством.

«Судно свободно, все пираты находятся в наших руках», — заявил агентству командир морской полиции Пунтленда Мохаммед Джама.

По данным Управления морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO), нефтяной танкер Sibu 1 был захвачен 20 августа шестью вооруженными сомалийскими пиратами. В декабре 2025 года Минфин США ввело против судна санкции за то, что оно якобы является частью «теневого флота», перевозящего иранскую нефть.

В UKMTO добавили, что Sibu 1 стало как минимум 13-м судном, подвергшимся в 2026 году нападению у берегов Сомали или в Аденском заливе, который разделяет Сомали и Йемен.

В конце августа сомалийские пираты за четыре дня захватили два коммерческих судна, на борту которых находились десятки моряков. По данным NYT, в 2026 году число подобных атак резко выросло: пираты уже удерживают шесть судов и более 100 членов экипажей. О причинах возрождения пиратства — в материале «Газеты.Ru».

Ранее пираты освободили судно Lutuf с оружием для турецкой базы в Сомали.