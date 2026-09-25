Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Госдуму — 2026Умер Сергей СоседовДжиган устроил стрельбу
Бизнес

Нефтяной танкер Sibu 1 отбили у сомалийских пиратов

Полиция Пунтленда освободила захваченный сомалийскими пиратами танкер Sibu 1
Shutterstock/FOTODOM

Нефтяной танкер Sibu 1, находящийся под санкциями США, был освобожден из сомалийского плена. Об этом сообщает Reuters, со ссылкой на силы морской полиции полуавтономного региона Пунтленд в Сомали.

Уточняется, что это моряков освободили 23 сентября в рамках операции по борьбе с пиратством.

«Судно свободно, все пираты находятся в наших руках», — заявил агентству командир морской полиции Пунтленда Мохаммед Джама.

По данным Управления морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO), нефтяной танкер Sibu 1 был захвачен 20 августа шестью вооруженными сомалийскими пиратами. В декабре 2025 года Минфин США ввело против судна санкции за то, что оно якобы является частью «теневого флота», перевозящего иранскую нефть.

В UKMTO добавили, что Sibu 1 стало как минимум 13-м судном, подвергшимся в 2026 году нападению у берегов Сомали или в Аденском заливе, который разделяет Сомали и Йемен.

В конце августа сомалийские пираты за четыре дня захватили два коммерческих судна, на борту которых находились десятки моряков. По данным NYT, в 2026 году число подобных атак резко выросло: пираты уже удерживают шесть судов и более 100 членов экипажей. О причинах возрождения пиратства — в материале «Газеты.Ru».

Ранее пираты освободили судно Lutuf с оружием для турецкой базы в Сомали.

Комментарии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!