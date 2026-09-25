Сбер первым в России запустил универсального ИИ-помощника на горячей линии «Справочная 900», сообщает пресс-служба банка.

В банке отметили, что теперь сервис стал полноценным многофункциональным голосовым ассистентом.

Новый сервис работает в офлайн-режиме напрямую по звонку, а пользоваться им могут все желающие.

ИИ-помощник может не только найти нужную информацию, но и связать абонента с виртуальным экскурсоводом Артуром, а также подключить к диалогу СберКота.

Поддержка беседы доступна на русском, узбекском, казахском, таджикском и киргизском языках.

Как рассказала вице-президент, директор департамента «Забота о клиентах» Сбера Елена Левина, банк стремится сделать привычный сервис еще одной точкой доступа к возможностям ИИ.

«Мы провели пилот, и он показал, что клиенты действительно используют этот сценарий и возвращаются к нему. Наша задача — постепенно расширять возможности сервиса, сохраняя максимально простой клиентский путь», — сказала она.