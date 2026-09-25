В Совбезе РФ заявили, что закупки газа из другой страны обойдутся Армении в разы дороже

Шевцов: отказ от газа России для Армении будет более болезненным, чем для ЕС

Закупки газа из любой другой страны обойдутся Армении в разы дороже, чем импорт российского топлива на льготноых условиях. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Алексей Шевцов, передает ТАСС.

Таким образом он прокоментировал слова секретаря совета безопасности Армении Алена Симоняна о том, что республика будет закупать газ у разных стран — у России, Турции, Азербайджана, Ирана.

Шевцов напомнил, что по состоянию на 2025 год Россия экспортировала более 2,2 млрд кубометров газа, что составило около 83% всех поставок газа в Армению и 100% того, что поступает бытовым потребителям — простым гражданам и промышленности.

«Нет сомнения в том, что для Армении отказ от российского «голубого топлива» будет куда более болезненным, чем для Германии или других европейских стран», — добавил Шевцов.

25 сентября, спустя десять дней, поставки природного газа из России в Армению возобновились после завершения планово-профилактических и ремонтных работ на газопроводе «Северный Кавказ — Закавказье».

В период остановки газоснабжение армянских потребителей продолжалось без ограничений за счет внутренних резервов и дополнительных объемов газа из Ирана.

Россия поставляет газ в Армению по цене $177,5 за одну тысячу кубометров. Действующее соглашение о цене рассчитано до конца 2026 — начала 2027 года.

Ранее в Армении пригрозили изменить условия аренды базы ВС РФ в случае повышения цен на российский газ.