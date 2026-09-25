В ЕС обсудят возможные меры для снижения цен на энергоносители

Министры энергетики стран Европейского союза (ЕС) планируют обсудить высокие цены на энергоносители и возможные меры для их снижения. Об этом сообщила представитель Еврокомиссии (ЕК) Анна-Каиса Итконен, передает РИА Новости.

«Излишне говорить, что высокие цены на энергоносители и то, как мы можем наилучшим образом решить эту проблему, будут в числе главных вопросов повестки», — отметила она.

Итконен сказала, что встреча министров с еврокомиссаром по энергетике Даном Йоргенсеном состоится на следующей неделе. При этом, по словам представителя ЕК, у нее «нет никаких заявлений или предположений» по поводу возможных мер, которые будут обсуждаться.

В настоящее время поставки газа в ЕС остаются стабильными, подчеркнула Итконен. Тем не менее ситуация на мировом энергетическом рынке крайне нестабильная и непредсказуемая на фоне высоких цен.

Накануне сообщалось, что евродепутаты от Христианско-демократического союза Петер Лизе, Йенс Гизеке и Норберт Линс призвали председателя ЕК Урсулу фон дер Ляйен ускорить разрешение на использование в ЕС бензина E20 с содержанием этанола до 20%.

Авторы обращения считают, что увеличение доли этанола позволит снизить зависимость Европы от импорта нефти и потенциально сократить расходы на топливо. Сейчас европейские нормы предусматривают использование бензина с содержанием этанола до 10% — E10.

Ранее Дмитриев спрогнозировал энергетические локдауны в Евросоюзе.