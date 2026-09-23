Дефицит федерального бюджета за полгода в 1,5 раза превысил годовой план

Дефицит федерального бюджета России за январь-июнь текущего года составил 5,85 трлн рублей при утвержденном дефиците 3,786 трлн рублей на конец 2026 года. Об этом говорится в оперативном докладе Счетной палаты РФ о ходе исполнения федерального бюджета за первое полугодие 2026 года, передает РИА Новости.

Согласно докладу, дефицит соответствует 5 847,9 млрд рублей и составляет 95,5% годового показателя кассового плана за 2026 год — 6 122,9 млрд рублей.

При этом расходы бюджета за первое полугодие составили 24,4 трлн рублей. Общий объем доходов бюджета составил 18,5 трлн рублей, из которых нефтегазовые — 3,5 трлн рублей, а ненефтегазовые — 15 трлн рублей.

Отмечается, что на поступление доходов оказали влияние макроэкономические условия, изменения российского законодательства и нормативных правовых актов правительства России, в том числе в части повышения ставок налогов и введения новых видов пошлин, а также перевод налога на игорный бизнес из региональных в федеральные налоги с одновременным изменением подхода к налогообложению букмекерских контор и тотализаторов.

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) уменьшился с начала текущего года на 311 млрд рублей и по состоянию на 1 июля составил 13,1 трлн рублей, говорится в докладе.

Государственный долг России в первом полугодии 2026 года увеличился на 6,8%, до 37,5 трлн рублей. Расходы на его обслуживание составили 1,8 трлн рублей (45,3% показателя сводной бюджетной росписи), указали в ведомстве.

Ранее россияне активно запасались наличными.