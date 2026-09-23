Россиянам пообещали ввести 100 млн кв. м жилья в 2026 году

Министр Файзуллин: план по вводу 100 млн кв. м жилья в 2026 году будет выполнен

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин сообщил ТАСС, что план по вводу 100 млн кв. м жилья в 2026 году будет выполнен.

По его словам, Минстрой фиксирует трудности с выполнением плана в некоторых регионах.

«Программа национального проекта есть, она в целом сегодня выполняется. Мы в этот год видим сложности в ряде регионов с выполнением программы, но 100 млн [кв. метров] мы все равно пройдем», — подчеркнул Файзуллин.

9 августа президент РФ Владимир Путин рассказал, что за последние 10 лет более 955 млн кв. м жилья ввели в России, а порядка 1,3 млн человек получили новые квартиры по программам расселения из аварийных домов.

Глава государства добавил, что одновременно с жилищным строительством в российских регионах развивается необходимая инфраструктура. Путин отметил, что в рамках Всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды современные общественные пространства появляются в малых городах, исторических поселениях и опорных населенных пунктах.

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