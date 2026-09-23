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Бизнес

Глава крупнейшего банка США призвал «не наказывать» Индию за российскую нефть

Глава JPMorgan Даймон призвал США не вредить Индии и мировым нефтяным рынкам
Mike Segar/Reuters

Индия и мировые нефтяные рынки не должны быть «наказаны» из-за давления на Российскую Федерацию и санкций на российскую нефть. С подобным заявлением выступил глава JPMorgan Chase & Co. Джеймс Даймон в интервью CNBC TV18.

Американский банкир выразил надежду, что Вашингтон «сядет и разберется во всех этих вопросах» и «в конечном итоге не станет наказывать Индию и мировые нефтяные рынки, делая то, что нам нужно делать для противодействия России».

По его словам, нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) обычно проектируются для работы с определенными сортами сырой нефти, и покупатели сталкиваются с трудностями, если попытаются сменить поставщиков.

«Если они не покупают здесь, они должны приобретать в другом месте. Это может быть не тот сорт нефти, который подходит для их НПЗ», — разъяснил Даймон.

16 сентября конгресс США принял масштабный законопроект об ужесточении санкций в отношении РФ, который уже прошел одобрение в сенате. Документ предполагает введение 100% пошлин в отношении крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также против стран, помогающих Москве обходить ограничения.

Ранее юрист предрек крах США после введения санкций в отношении РФ.

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