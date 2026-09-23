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Бизнес

В России могут ввести сбор с пассажиров для поддержки отечественных самолетов

«Ъ»: власти России могут ввести сбор для пассажиров на лизинг новых самолетов
Илья Наймушин/РИА Новости

Власти рассматривают возможность введения дополнительного сбора для авиапассажиров, чтобы компенсировать затраты на лизинг и эксплуатацию новых российских самолетов. Об этом пишет Коммерсантъ».

Размер сбора с авиапассажиров может составить около 500 рублей за внутренний рейс и 1000 рублей за международный (по другим данным, 700 и 2000 рублей соответственно). При сохранении текущего пассажиропотока это позволит привлечь 200–250 млрд рублей в 2027–2030 годах, после чего необходимость в платеже может исчезнуть по мере удешевления самолетов. Аналитики предупреждают, что удорожание билетов рискует обернуться падением трафика, и предлагают покрыть издержки начального этапа эксплуатации новых самолетов за счет бюджетных средств.

По информации источников «Ъ», идею введения нового сбора с авиапассажиров прорабатывают Минтранс, Минпромторг и «Ростех». Он должен поддержать лизинг и эксплуатацию новых российских самолетов.

Как подчеркнул один из собеседников «Ъ» в правительстве, инициатива находится лишь на начальном этапе проработки, и «пока никаких финальных решений по сумме и методике сбора нет». Оператором платежа, по его словам, может стать Минтранс.

Ранее российский авиаперевозчик перешел на отечественное решение для обслуживания самолетов.

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