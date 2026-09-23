В ЕС заявили, что устали от антироссийских санкций

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис в интервью порталу Euractiv заявил, что Евросоюз устал от антироссийских санкций.

«Есть определенная усталость после пяти лет [российско-украинского] конфликта», — поделился Домбровскис.

Таким образом он прокомментировал вывод российских предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана, а также бывшего ректора Крымского федерального университета Андрея Фалалеева из-под антироссийских санкций.

По его словам, в ближайшее время изменить принцип единогласия при принятии санкций не представляется возможным, несмотря на то, что этого требовали власти ФРГ и глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Накануне официальный журнал ЕС сообщил, что российские предприниматели Алишер Усманов и Михаил Фридман, а также бывший ректор Крымского федерального университета Андрей Фалалеев исключены из европейского санкционного списка.

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