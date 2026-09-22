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Бизнес

В США допустили срыв сделки Трампа с Белоруссией из-за Литвы

Bloomberg: Литва отказалась снимать запрет на транзит белорусского калия в США
Ints Kalnins/Reuters

Литва не планирует снимать запрет на транзит белорусских калийных удобрений через территорию Европейского союза (ЕС). Об этом сообщило американское агентство Bloomberg со ссылкой на главу МИД республики Кястутиса Будриса.

По словам министра, его страна «не видит оснований» для пересмотра санкций. По его словам, власти Литвы рассматривают сделку между Белоруссией и США как вопрос двусторонних отношений, которых их напрямую не касается.

15 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко провел четвертую за два года встречу со спецпосланником США Джоном Коулом. Дипломат пообещал выполнить требование белорусского лидера вернуть «застрявшие» в американском «Ситибанке» $44 млн, которые Минск должен был получить за поставку калийных удобрений.

21 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящий момент его страна работает над реализацией крупной сделки по закупке у Белоруссии калийных удобрений. По его словам, удобрения будут закуплены по более низкой цене, чем та, которую США сейчас платят Канаде.

Ранее Тихановская попросила Трампа не заключать сделок с Лукашенко.

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