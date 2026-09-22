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Бизнес

Экономист объяснил, как ИИ может помочь пенсионной системе России

Экономист Цыганов: ИИ может компенсировать сокращение числа работников
Ingram Images/Global Look Press

Распространение искусственного интеллекта может помочь российской экономике и пенсионной системе адаптироваться к сокращению числа работников. Это произойдет, если рост производительности будет сопровождаться повышением официальных зарплат, заявил «Газете.Ru» заведующий кафедрой страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

«Пять высокопроизводительных работников могут создавать такой же или больший объем дохода, чем десять работников раньше. Поэтому для пенсионной системы важна не только численность занятых, но и то, какой доход создает каждый из них. Рост производительности способен компенсировать сокращение числа плательщиков, если вместе с ним увеличиваются официальные зарплаты и фонд оплаты труда», — пояснил экономист.

По его словам, старение населения и снижение рождаемости постепенно сокращают число людей, выходящих на рынок труда. ИИ и роботизация позволяют поддерживать или увеличивать объем производства без пропорционального расширения штата, добавил эксперт.

По его словам, при этом ускорение работы благодаря нейросетям не обязательно приведет к сокращению рабочего дня. Компании могут использовать освободившееся время для увеличения объема задач, повышения эффективности и решения проблемы дефицита кадров, пояснил Цыганов. Часть эффекта также может достаться сотрудникам в виде роста доходов, сказал экономист.

Он подчеркнул, что страховые взносы формируются за счет фонда оплаты труда. Поэтому пенсионной системе важно не только соотношение числа работающих и пенсионеров, но и производительность сотрудников, размеры официальных зарплат и общий объем трудовых доходов, констатировал Цыганов.

«Однако положительный эффект возникнет лишь в том случае, если дополнительная прибыль от применения ИИ отразится на заработках работников. Если производительность вырастет, а официальный фонд оплаты труда — нет, поступления в пенсионную систему автоматически не увеличатся», — заключил экономист.

Ранее большинство россиян отказались платить за искусственный интеллект.

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