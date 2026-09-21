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Бизнес

На Украине резко выросли цены на дрова на фоне ажиотажного спроса

Bloomberg: ажиотажный спрос на дрова на Украине взвинтил цены на 80%
РИА Новости

На Украине резко выросли цены на дрова на фоне ажиотажного спроса перед предстоящей зимой. Об этом сообщило американское агентство Bloomberg.

По словам 35-летней украинки Анны Сторож, переехавшей из Киева в сельскую местность, массовые закупки дров привели к росту цен на них примерно на 70-80% в сравнении с прошлым годом.

«Я могу жить без электричества — без проблем. Но у каждого свой болевой порог, и мой начинается там, где заканчивается отопление», — сказала женщина.

5 сентября депутат Верховной рады Соломия Бобровская призвала граждан Украины готовиться к сложной зиме. По ее словам, необходимо подготовить школы к холодам.

4 сентября советник украинского президента по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов заявил, что зима на Украине будет тяжелой из-за ударов по энергетической инфраструктуре, поэтому украинцам рекомендуют покупать генераторы, пауэрбанки и запастись топливом. По его словам, особенно сложная ситуация может сложиться в старых районах Киева.

Ранее на Украине заявили, что план подготовки к зиме не выполнен даже наполовину.

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