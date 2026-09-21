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Бизнес

В Минфине рассказали о потерях экспорта Украины к концу года

Минфин Украины: потери экспорта к концу года составят $4,8 млрд
Alina Smutko/Reuters

К концу года Украина потеряет $4,8 млрд экспорта, сообщает министерство финансов страны.

Отмечается, что снижение объемов экспорта связано с проблемами с украинскими портами.

«В июле потери экспорта оцениваются на сумму около $800 млн, а к концу года могут достичь $4,8 млрд», — говорится в сообщении.

21 сентября ТАСС сообщал, что Украина из-за продолжения боевых действий может потерять в 2027 году до 6,8% ВВП и $5,15 млрд доходов бюджета.

По данным агентства, общая сумма доходов бюджета, согласно проекту, составляет около $72 млрд. В минфине Украины прогнозируют усиление кризиса в энергетике, проблемы с экспортом и дефицит рабочих кадров из-за бегства людей за границу и мобилизации.

До этого основатель и совладелец сетей EVA и VARUS Руслан Шостак заявил, что Украина потеряла около 42% современных складских площадей — порядка 2,1 млн из примерно 5 млн квадратных метров. По его словам, только за последние месяцы российские военные уничтожили 900 тысяч квадратных метров логистических помещений.

Ранее стало известно, как российские удары повлияли на экономику Украины.

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