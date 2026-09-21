Россиянам рассказали, какие задачи поручать ИИ

Профессор Храмов: нужно поручать ИИ лишь те задачи, которые можно самому проверить

Искусственному интеллекту нужно поручать только те задачи, результат которых человек может самостоятельно проверить. Об этом «Газете.Ru» рассказали профессор, директор Института прикладного искусственного интеллекта и цифровых решений РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Храмов и руководитель образовательного направления «Битрикс24» Михаил Беляев.

«Главная опасность нейросетей заключается в том, что они способны выдавать убедительный текст, код или расчет даже при недостатке данных. Если задача выходит за пределы знаний пользователя, он может не распознать ошибку. Используйте ИИ как второго эксперта, а не как единственный источник ответа. Сначала сформулируйте собственное решение, затем сравните его с ответом модели, проверьте аргументацию и только после этого дорабатывайте результат. Нейросеть полезно просить объяснить логику, найти слабые места и назвать источники, предпосылки и альтернативы», — посоветовали эксперты.

Они рекомендовали поочередно давать ИИ разные роли: наставника, оппонента или стажера. Модель можно попросить оспорить предложенное решение, выстроить причинно-следственную связь либо объяснить сложную идею простыми словами, подчеркнули эксперты.

По их словам, особенно важно не подменять нейросетью профессиональную практику — например, начинающий разработчик с ИИ может выполнять больше задач, однако их количество не означает роста квалификации. Для развития необходимо самостоятельно разбирать решения, понимать причины ошибок и сохранять новые подходы, сказали эксперты.

По словам Храмова и Беляева, ценность специалиста будет определяться не умением получить стандартный ответ от модели, а способностью обнаружить нестандартное решение и взять на себя ответственность за выбор. Общего стандарта обучения работе с ИИ пока нет, поэтому выстраивать такую практику сотрудникам во многом приходится самостоятельно, заключили эксперты.

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