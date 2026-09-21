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Бизнес

Россиянам рассказали, какие задачи поручать ИИ

Профессор Храмов: нужно поручать ИИ лишь те задачи, которые можно самому проверить
Anggalih Prasetya/Shutterstock/FOTODOM

Искусственному интеллекту нужно поручать только те задачи, результат которых человек может самостоятельно проверить. Об этом «Газете.Ru» рассказали профессор, директор Института прикладного искусственного интеллекта и цифровых решений РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Храмов и руководитель образовательного направления «Битрикс24» Михаил Беляев.

«Главная опасность нейросетей заключается в том, что они способны выдавать убедительный текст, код или расчет даже при недостатке данных. Если задача выходит за пределы знаний пользователя, он может не распознать ошибку. Используйте ИИ как второго эксперта, а не как единственный источник ответа. Сначала сформулируйте собственное решение, затем сравните его с ответом модели, проверьте аргументацию и только после этого дорабатывайте результат. Нейросеть полезно просить объяснить логику, найти слабые места и назвать источники, предпосылки и альтернативы», — посоветовали эксперты.

Они рекомендовали поочередно давать ИИ разные роли: наставника, оппонента или стажера. Модель можно попросить оспорить предложенное решение, выстроить причинно-следственную связь либо объяснить сложную идею простыми словами, подчеркнули эксперты.

По их словам, особенно важно не подменять нейросетью профессиональную практику — например, начинающий разработчик с ИИ может выполнять больше задач, однако их количество не означает роста квалификации. Для развития необходимо самостоятельно разбирать решения, понимать причины ошибок и сохранять новые подходы, сказали эксперты.

По словам Храмова и Беляева, ценность специалиста будет определяться не умением получить стандартный ответ от модели, а способностью обнаружить нестандартное решение и взять на себя ответственность за выбор. Общего стандарта обучения работе с ИИ пока нет, поэтому выстраивать такую практику сотрудникам во многом приходится самостоятельно, заключили эксперты.

Ранее сообщалось, что большинство россиян отказались платить за искусственный интеллект.

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