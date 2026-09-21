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Бизнес

Россиянам назвали риски покупки квартиры в ипотеку

Депутат Аксененко: при снижении цены квартиры ипотека становится риском
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Для семьи ипотечная квартира — это прежде всего жилье, а не инвестиционный актив. Но при кредите на 20–30 лет жизненные обстоятельства могут меняться: переезд, рождение детей, изменение доходов. Поэтому важно, чтобы ипотека не превращала человека в заложника одной квартиры на десятилетия, заявил «Газете.Ru» заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

«Основной риск возникает тогда, когда остаток долга перед банком остается высоким, а реальная стоимость жилья по каким-либо причинам снижается. В такой ситуации продажа квартиры уже не всегда позволяет полностью закрыть кредит, и для семьи это становится дополнительной финансовой проблемой. Именно поэтому необходима доступная ипотека, разумный первоначальный взнос и посильная долговая нагрузка. Чем быстрее сокращается основной долг и чем меньше переплата по кредиту, тем устойчивее положение семьи, если через несколько лет ей потребуется изменить жилищные условия», — отметил Аксененко.

По его словам, жилищная политика в конечном счете должна давать человеку возможность планировать жизнь на годы вперед, а не создавать ситуацию, когда любое изменение семейных обстоятельств становится финансовым риском.

Ранее россиян предупредили о рисках ипотеки после 40 лет.

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