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Выборы в Госдуму — 2026Проблемы с бензином в России
Бизнес

Названы причины дефицита топлива во Франции

Аналитик Юшков: дефицит топлива во Франции связан с перебоями логистики
Константин Михальчевский/РИА Новости

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал перебои с топливом во Франции. Одна из причин, по его словам, — изменение логистики на фоне происходящего на Ближнем Востоке.

Аналитик пояснил, что в результате ударов йеменских хуситов по насосным станциям нефтепровода «Восток–Запад» Саудовская Аравия практически прекратила экспорт нефти.

«У Эр-Рияда нет другого маршрута для вывода углеводородов на мировой рынок. На этом фоне Индия, которая активно перерабатывала саудовскую нефть и экспортировала полученные продукты, в том числе в Европу и США, сокращает переработку», — отметил Юшков.

Еще один фактор связан с ограничениями экспорта российского дизельного топлива, добавил он.

Как сообщает Le Figaro, президент Франции Эммануэль Макрон поручил правительству взять под контроль цены на бензин на фоне массовых перебоев со снабжением автозаправочных станций по всей стране.

По словам официального представителя правительства республики Мод Брежон, сегодня около 10% автозаправочных станций (АЗС) во Франции испытывают недостаток поставок как минимум одного вида топлива.

Также, по данным издания, в стране побит рекорд цен на дизельное топлив, а стоимость бензина более 10 дней держится выше прошлого пикового уровня 2022 года.

Ранее Макрон объявил «полную мобилизацию» из-за кризиса во Франции.

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