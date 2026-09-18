Более 200 тыс. представителей МСП получат выплаты от Wildberries

Wildberries (входит в группу RWB) проведет третий этап добровольных поддерживающих выплат продавцам, чьи товары пострадали после атак БПЛА, сообщает пресс-служба компании.

Третий этап начнется 1 октября. Всего помощь получат более 200 тыс. продавцов.

В компании отметили, что эти выплаты станут самыми массовыми с момента атак БПЛА на логистические объекты.

Также партнеры, которым окажут поддержку, получат персональные уведомления.

В компании добавили, что такая поддержка стала возможна благодаря принятым решениям государства.