Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Госдуму — 2026Проблемы с бензином в России
Бизнес

Более 200 тыс. представителей МСП получат выплаты от Wildberries

Wildberries проведет третий этап поддерживающих выплат продавцам
Halfpoint/Shutterstock/FOTODOM

Wildberries (входит в группу RWB) проведет третий этап добровольных поддерживающих выплат продавцам, чьи товары пострадали после атак БПЛА, сообщает пресс-служба компании.

Третий этап начнется 1 октября. Всего помощь получат более 200 тыс. продавцов.

В компании отметили, что эти выплаты станут самыми массовыми с момента атак БПЛА на логистические объекты.

Также партнеры, которым окажут поддержку, получат персональные уведомления.

В компании добавили, что такая поддержка стала возможна благодаря принятым решениям государства.

Комментарии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!