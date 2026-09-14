Экспорт украинской сельхозпродукции может упасть вдвое

Украина в этом году сможет вывезти не более 50% объемов сельхозпродукции, которая должна была пойти на экспорт. Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

По его словам, альтернативные маршруты могут гарантированно обеспечить около 40% объемов, которые проходили через порты Большой Одессы.

«Сейчас вывозится около 38% от того объема, который должен был бы экспортироваться <...> этот показатель может вырасти до 50%, но это фактически максимум», — сказал Высоцкий.

Министр отметил, что подорожание зерна на мировом рынке не окупает аграриям дополнительные траты на доставку. Грузы идут через порты Дуная, по железной дороге и фурами через западные границы. Однако эти маршруты не справляются с нужными объемами.

До этого агентство Reuters со ссылкой на министра экономики Украины Александра Кравченко сообщало, что потери страны от блокады черноморских портов оцениваются примерно в 1,5 процентного пункта ВВП. По его словам, под угрозой находятся около 40 миллиардов долларов экспортной выручки.

Кравченко также отмечал, что Украина готовится к тяжелой зиме из-за ущерба экономике от российских атак, который в этом году оценивается почти в $10 млрд.

Ранее в России раскрыли потери Украины от простоя портов.