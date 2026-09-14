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Бизнес

Банк России будет мониторить блогеров

ЦБ будет вести мониторинг материалов финансовых инфлюенсеров, влияющих на россиян
Алексей Никольский/РИА Новости

Центральный банк России планирует следить за информацией, публикуемой в том числе блогерами, влияющими на покупку и продажу ценных бумаг россиянами. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В публикации отмечается, что внимание ЦБ будет направлено на мониторинг аналитической инфраструктуры рынка, в том числе качества информации, транслируемой в соцсетях и мессенджерах, на основе которой частные инвесторы принимают инвестиционные решения.

Регулятор подчеркнул, что зачастую финансовые решения принимаются на основе данных авторов, которые могут не обладать достаточным уровнем экспертности, а также выдают рекламную информацию за личное мнение.

До этого сообщалось, что Банк России ограничил операции по торговым счетам трейдеров, подозреваемых в системном манипулировании рынком на Московской бирже. ЦБ установил факты манипулирования рынком при совершении сделок с ценными бумагами ряда эмитентов на торгах, организованных на Московской Бирже.

Ранее ЦБ определил основные направления развития финансового рынка.

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