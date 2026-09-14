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Бизнес

Песков объяснил ухудшение ситуации на нефтяных рынках

Песков: ситуация на нефтяных рынках ухудшается стремительно
Сергей Бобылев/Фотохост-агентство РИА Новости

Ситуация на мировых рынках нефти стремительно ухудшается из-за новой эскалации в Персидском заливе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Пока мы видим, что в целом ситуация на нефтяных рынках ухудшается. Ухудшается она стремительно, связано это главным образом с нестабильностью и с очередными витками эскалации в зоне Персидского залива», — сказал он.

До этого СМИ сообщили, что новые атаки в Ормузском проливе и удар по нефтепроводу в Саудовской Аравии могут усугубить перебои в глобальных поставках нефти. На этом фоне цены на нефть в сентябре впервые с июля превысили $100.

11 сентября несколько беспилотников атаковали нефтепровод «Восток — Запад» в окрестностях городов Медина и Эр-Рияд в Саудовской Аравии. БПЛА были запущены из Ирака. После этого прокачка нефти через «Восток — Запад» была приостановлена.

Ранее США атаковали танкер Ирана в Персидском заливе.

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