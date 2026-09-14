В Сбере спрогнозировали дальнейшие этапы развития искусственного интеллекта

Государства БРИКС могут создать собственную платформу ИИ-суверенитета — пространство, в котором страны будут обмениваться опытом и технологиями, а также развивать общие элементы инфраструктуры искусственного интеллекта. Такое мнение озвучил на бизнес-форуме БРИКС в рамках выставки «Иннопром. Индия» первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

Ведяхин отметил риски, связанные с зависимостью от ограниченного количества иностранных поставщиков моделей и технологий. На их фоне он подчеркнул необходимость развития собственных компетенций в сфере ИИ.

При этом топ-менеджер Сбера подчеркнул, что суверенитет с области искусственного интеллекта не означает изоляцию — исключительно создание собственной фундаментальной модели. Здесь, по его словам, требуется целый технологический стек, включающий, в том числе, вычислительную инфраструктуру, данные, специалистов и регулирование.

По его мнению, в случае неравномерного распределения доступа к таким возможностям возникнет глобальный «ИИ-разрыв».

«Лишь немногие государства могут сами создать все элементы технологического стека. Поэтому сотрудничество не противоречит суверенитету — напротив, оно станет одним из инструментов его достижения. Мы предлагаем создать платформу ИИ-суверенитета БРИКС, на которой страны смогут дополнять друг друга и совместно развивать недостающие технологии», — заявил Ведяхин.

Он добавил, что Сбер выполнил масштабную ИИ-трансформацию: ИИ применяется в ключевых бизнес-процессах финансовой организации, а команды компании работают над сотнями проектов в области генеративного ИИ. Это позволило снизить зависимость Сбера от внешних поставщиков и автоматизировать 97% инфраструктуры.

Следующим этапом развития искусственного интеллекта, по мнению Ведяхина, станет переход к агентам, которые будут самостоятельно выполнять конкретные задачи. В качестве примера он привел созданный Сбером GigaAgent, который может работать с календарем, файлами, проводить анализ информации и создавать презентации, готовить презентации.

«Далее последует взаимодействие самих агентов. Для этого Сбер развивает GigaNetwork — доверенную среду, где ИИ-агенты разных компаний будут взаимодействовать, согласовывать условия и принимать участие в бизнес-процессах. По сути, мы движемся от отдельных ИИ-помощников к целой экосистеме агентов», — резюмировал Ведяхин.