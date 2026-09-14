Названы последствия резкого роста цен на газ

Аналитик Попова: рост цен на газ в Европе не скажется на россиянах

Рост цен на газ в Европе до $1 тыс. за тысячу кубометров не скажется на россиянах, заявила «Газете.Ru» старший аналитик инвесткомпании «Риком-Траст» Валерия Попова.

«Рост биржевых цен на газ в Европе до $1 тыс. за тысячу кубов впервые с 2022 года — заметное событие, но для большинства россиян его последствия будут в основном косвенными. Дело в том, что внутренние тарифы на газ в России регулируются государством и не привязаны напрямую к европейским биржевым котировкам (TTF). Резкого удара по семейному бюджету из‑за скачка европейских цен не будет. Но влияние может проявиться — постепенно, через рост тарифов на электричество и тепло (значительная часть генерации и теплоснабжения работает на газе) и общее ускорение инфляции», — отметила Попова.

По ее словам, эффект станет заметен через несколько месяцев и в предстоящие отопительные сезоны — при условии, что цены на газ будут долго оставаться на таком уровне.

В долгосрочной перспективе все зависит от динамики европейских цен — если они не опустятся, правительство может заложить более существенную индексацию внутренних тарифов на будущие годы, заключила Попова.

14 сентября цены на газ в Европе превысили на бирже $1 тыс. за тысячу кубометров впервые с 2022 года.

Ранее сообщалось, что мошенники начали запугивать россиян отключением газа.