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В Совфеде объяснили, могут ли ребенка насильно перевести на домашнее обучение

Сенатор Мурог: насильный перевод ребенка-инвалида на домашнее обучение незаконен
Александр Калинин/РИА Новости

Когда школа настаивает на переводе ребенка-инвалида на домашнее обучение вместо инклюзивного — это незаконно. Закон об образовании прямо закрепляет право ребенка с ограниченными возможностями здоровья учиться совместно с другими детьми, а выбор формы образования остается за родителями, заявил «Газете.Ru» сенатор, профессор Игорь Мурог.

«Закон «О социальной защите инвалидов» уточняет, что надомное обучение — исключение, возможное только при наличии медицинского заключения о том, что ребенок физически не может посещать школу, и письменного заявления родителей. Ни отсутствие пандуса, ни нехватка тьютора, ни нежелание администрации создавать специальные условия не являются законным основанием для сегрегации ребенка (раздельного обучения, изолирующего ребенка от общей школьной среды)», — отметил Мурог.

По его словам, если школа отказала, нужно не подписывать под давлением заявление о переводе, получить у директора письменное обоснование отказа создать условия инклюзивного обучения, затем подать письменное заявление с требованием создать специальные условия по заключению ПМПК (психолого-медико-педагогическая комиссия). Мурог уточнил, что оба документа нужно регистрировать у секретаря с входящим номером и датой. Если школа не реагирует, следует обращаться к учредителю — управлению или департаменту образования района, который создал и финансирует школу, посоветовал сенатор.

При бездействии учредителя допустима жалоба в прокуратуру с приложением копий заключения ПМПК, ИПРА (индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида) и всей переписки, сказал Мурог. Параллельно имеет смысл обратиться в региональное министерство образования и к уполномоченному по правам ребенка, добавил сенатор. Крайний шаг — административный иск в суд об обязании школы создать специальные условия, заключил Мурог.

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