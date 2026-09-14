Россиянам объяснили, как сэкономить на рабочих обедах

Ежедневная покупка бизнес-ланча или заказ доставки стоимостью 500–700 рублей могут увеличить ежемесячные расходы более чем на 10 тыс. рублей. Сократить эту сумму можно без полного отказа от готовой еды, рассказала финансовый консультант сервиса «Пакет» от X5 Ольга Матвеева. Она рассказала, как сэкономить на рабочих обедах.

«Наиболее экономный вариант — брать обед из дома. При этом готовить отдельное блюдо необязательно: достаточно увеличить порцию ужина и переложить часть еды в контейнер на следующий день. Еще один способ сэкономить время — заранее приготовить на несколько дней крупы, мясо, рыбу и овощи, а затем составлять из них разные блюда. Если готовить дома не получается, альтернативой кафе может стать отдел готовой еды в супермаркете. Там можно собрать полноценный обед из супа, горячего блюда, гарнира и овощей, не оплачивая доставку», — отметила Матвеева.

По ее словам, в офисах с современными вендинговыми автоматами также можно найти не только снеки, но и готовые блюда. Однако эксперт посоветовала заранее выбирать один полноценный прием пищи. Несколько незаметных покупок кофе, печенья и батончиков в течение дня могут в итоге стоить не меньше обеда в кафе, уточнила эксперт.

Матвеева рекомендовала заранее определить допустимую сумму расходов на рабочее питание. Формат можно чередовать — часть еды приносить из дома, в отдельные дни покупать готовые блюда в магазине или пользоваться вендингом, заключила Матвеева.

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