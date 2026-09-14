Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Бизнес

Россиянам объяснили, как сэкономить на рабочих обедах

Финансист Матвеева призвала россиян брать еду из дома на работу ради экономии
Daisy Daisy/Shutterstock/FOTODOM

Ежедневная покупка бизнес-ланча или заказ доставки стоимостью 500–700 рублей могут увеличить ежемесячные расходы более чем на 10 тыс. рублей. Сократить эту сумму можно без полного отказа от готовой еды, рассказала финансовый консультант сервиса «Пакет» от X5 Ольга Матвеева. Она рассказала, как сэкономить на рабочих обедах.

«Наиболее экономный вариант — брать обед из дома. При этом готовить отдельное блюдо необязательно: достаточно увеличить порцию ужина и переложить часть еды в контейнер на следующий день. Еще один способ сэкономить время — заранее приготовить на несколько дней крупы, мясо, рыбу и овощи, а затем составлять из них разные блюда. Если готовить дома не получается, альтернативой кафе может стать отдел готовой еды в супермаркете. Там можно собрать полноценный обед из супа, горячего блюда, гарнира и овощей, не оплачивая доставку», — отметила Матвеева.

По ее словам, в офисах с современными вендинговыми автоматами также можно найти не только снеки, но и готовые блюда. Однако эксперт посоветовала заранее выбирать один полноценный прием пищи. Несколько незаметных покупок кофе, печенья и батончиков в течение дня могут в итоге стоить не меньше обеда в кафе, уточнила эксперт.

Матвеева рекомендовала заранее определить допустимую сумму расходов на рабочее питание. Формат можно чередовать — часть еды приносить из дома, в отдельные дни покупать готовые блюда в магазине или пользоваться вендингом, заключила Матвеева.

Ранее россиянам посоветовали есть больше сытных блюд осенью.

Комментарии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!