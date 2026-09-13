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Бизнес

В России начнут мониторить цены на ряд продуктов

Власти России будут мониторить цены на 24 вида продуктов с 1 января 2027 года
Dean Drobot/Shutterstock/FOTODOM

Власти России будут вести мониторинг цен на 24 вида продуктов питания с 1 января 2027 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на перечень, утвержденный правительством РФ.

В список включили рыбу, говядину, баранину, свинину, мясо кур, сыр, яйца, сливочное и подсолнечное масло, а также макаронные изделия. Кроме того, в перечень вошли сахар, соль, мука, хлем, риск, гречневая крупа, морковь, помидоры, картофель, свекла, репчатый лук, огурцы и капуста.

В августе президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий вести мониторинг цен на всех этапах движения продовольственных товаров. Согласно документу, уполномоченные федеральные органы власти получат возможность отслеживать цены на каждом этапе движения продуктов, чтобы выявлять резкий рост и анализировать его причины.

Кроме того, Путин подписал закон-спутник, который распространяет режим налоговой тайны на передаваемые сведения, устанавливает запрет на их разглашение и ответственность за утрату или утечку данных. Оба закона вступят в силу с 1 января 2027 года.

Ранее в России подорожали два вида мяса.

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