Власти Украины оценили масштаб потерь от блокады черноморских портов

Экономические потери Украины от блокады черноморских портов оцениваются примерно в 1,5 процентного пункта ВВП. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на министра экономики страны Александра Кравченко.

По его словам, из-за блокады под угрозой находятся около $40 млрд экспортной выручки: через черноморские порты Украина вывозила сельхозтовары, а также железо и сталь. На этом фоне Украина готовится к тяжелой зиме из-за общего ущерба экономике от российских атак, который в этом году оценивается почти в $10 млрд, добавил Кравченко.

«Мы ожидаем очень сложную зиму — как с точки зрения критической инфраструктуры, которая ежедневно разрушается российскими ударами, так и с точки зрения общей экономической ситуации в стране», — сказал министр.

Он подчеркнул, что экономический урон усугубляется крайней ограниченностью финансовых возможностей украинского бюджета. По словам Кравченко, эти убытки по своему масштабу являются беспрецедентными для страны.

Ранее украинцев предупредили о заметном подорожании продуктов к зиме.