В США назвали нового «врага номер один»

Технологические гиганты сменили нефтяные компании в роли «врага общества № 1». Об этом заявил глава американской сланцевой компании Diamondback Energy Кейс Ван'т Хоф, передает Financial Times (FT).

По его словам, молодежь, которая ищет высокооплачиваемую работу с хорошими перспективами, уже не воспринимает нефтяную отрасль как изгоя. В то же время технологический сектор столкнулся с большим общественным давлением, в том числе из-за строительства дата-центров. Опасения вокруг них связаны с угрозами для экологии и зависимостью от чат-ботов.

Накануне исследователь из компании Anthropic Джейкоб Коксон ушел из ИИ-индустрии, опасаясь, что гонка технологических корпораций приближает мир к «точке невозврата».

До этого генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил, что мир достиг «точки сингулярности» в гонке искусственного интеллекта. Технологическая сингулярность — гипотеза, согласно которой должен произойти момент, когда технологическое развитие станет неуправляемым и необратимым, что приведет к серьезным изменениям цивилизации.

Ранее Путин разрешил обучать российские ИИ-модели на объектах авторского права.